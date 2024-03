Jeux paralympiques : de la rééducation des blessés de guerre à la célébration de la diversité

Pour la première fois, les Jeux olympiques et paralympiques ont un seul et unique logo . Toutefois, si, selon les dernières informations sur le sujet, chaque événement devrait avoir sa cérémonie d’ouverture et de clôture, le paralympisme et l’olympisme semblent plus étroitement associés que jamais.Pourtant cela était loin d’être évident. L’histoire des Jeux paralympiques est complexe, posant la question de la définition du handicap. À partir de Jeux sportifs uniquement organisés pour des personnes…