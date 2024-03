Les femmes à l'ONU : tout ce qu'il faut savoir sur la 68e session de la Commission de la condition de la femme

La 68ème session de la Commission de la condition de la femme se réunit cette année du 11 au 22 mars sur le thème « Accélérer la réalisation de l’égalité entre les hommes et les femmes et l’autonomisation de toutes les femmes et les filles en s’attaquant à la pauvreté et en renforçant les institutions et le financement dans une perspective d’égalité entre les hommes et les femmes ».



