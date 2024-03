Sans l’ONU, l’état du monde serait encore plus préoccupant, affirme un haut responsable de l’UE

Au Conseil de sécurité, mardi, le Haut-Représentant de l’Union européenne (UE) pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a rappelé le partenariat financier et stratégique entre l’UE et les Nations Unies. Joseph Borrell Fontelles a également souligné la détermination européenne à se protéger contre le danger que représente désormais la Russie pour elle et sa sécurité.



Lire l'article complet