Sans l’ONU l’état du monde serait encore plus préoccupant, affirme le Haut Représentant de l’UE

Au Conseil de sécurité, mardi, le Haut Représentant de l’Union européenne (UE) pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a rappelé le partenariat financier et stratégique entre l’UE et les Nations Unies. Joseph Borrell Fontelles a également souligné la détermination européenne à se protéger contre le danger que représente désormais la Russie pour elle et sa sécurité.



