Un avocat thaïlandais toujours « disparu », 20 ans plus tard

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un portrait de l’avocat thaïlandais Somchai Neelapaijit, un éminent juriste musulman spécialiste des droits humains, qui a été enlevé à Bangkok le 12 mars 2004. © 2015 Prachatai Il y a vingt ans aujourd'hui, j'ai reçu un appel téléphonique au milieu de la nuit m'informant que mon ami et collègue, l'éminent avocat spécialisé dans les droits humains Somchai Neelapaijit, avait disparu. À cette époque, Somchai était président de l’Association des avocats musulmans de Thaïlande et vice-président du Comité des droits de l’homme du Conseil des avocats de ce pays. Les enquêtes…



