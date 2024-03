Haïti : Une action urgente est requise face à l’anarchie croissante

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un homme marchait près de plusieurs voitures incendiées par des groupes criminels dans le quartier Delmas 28 de Port-au-Prince, en Haïti, le 6 mars 2024, suite à des échanges de tirs entre des gangs et des policiers et soldats. © 2024 Guerinault Louis/Anadolu via Getty Images (Washington, 8 mars 2024) –Haïti est au bord d’un effondrement total ou d’une prise de contrôle de l’État par des groupes criminels violents qui cherchent à renverser le gouvernement, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui ; ces groupes ont attaqué des policiers et des institutions de l’État,…



Lire l'article complet