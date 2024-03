RDC. Les autorités doivent libérer immédiatement le journaliste emprisonné

par Amnesty International

À l'occasion du sixième mois de privation de liberté du journaliste Stanis Bujakera en République démocratique du Congo (RDC), pour des accusations forgées de toutes pièces, Sarah Jackson, directrice régionale adjointe d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, a déclaré : « La libération de Stanis Bujakera n'a que trop tardé. La prolongation de sa […]



