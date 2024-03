Soudan : le chef de l'ONU appelle à cesser les hostilités pendant le mois du ramadan

Au Conseil de sécurité, le Secrétaire général de l'ONU a appelé jeudi les parties soudanaises à honorer les valeurs portées par le ramadan, en cessant les hostilités. il a souligné qu'un an après le début du conflit entre les Forces armées soudanaises et les Forces d’appui rapide, 25 millions de personnes ont besoin d’aide, plus de 14.000 personnes ont été tuées et 6,3 millions de personnes, forcées de se déplacer.



