Monde. L’adoption de technologies non contrôlées dans le cadre de la protection sociale porte atteinte aux droits humains

par Amnesty International

Les technologies numériques, notamment l’intelligence artificielle, l’automatisation et la prise de décisions à l’aide d’algorithmes aggravent les inégalités dans les systèmes de protection sociale à travers le monde, indique Amnesty International dans un nouveau rapport rendu public mercredi 6 mars. « De la Serbie, à l’Inde, en passant par les Pays-Bas, ces technologies sont présentées par les […] The post Monde. L’adoption de technologies non contrôlées dans le cadre de la protection sociale porte atteinte aux droits humains appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet