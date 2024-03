Corée du Nord : Le bouclage de la frontière avec la Chine aggrave la crise

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des soldats nord-coréens patrouillaient dans une zone clôturée au bord d’une rivière dans le comté d’Uiju (province de Pyongan du Nord), près de la frontière avec la Chine, le 22 décembre 2022. © 2022 Kyodo News/Getty Images Depuis la pandémie de Covid-19 en 2020, le gouvernement nord-coréen a largement fermé sa frontière avec la Chine et imposé des quarantaines et des restrictions excessives et inutiles à la liberté de mouvement et au commerce, ce qui a exacerbé la situation humanitaire et des droits humains déjà grave du pays. Les nouvelles restrictions ont aussi…



Lire l'article complet