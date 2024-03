El Niño va entraîner des températures supérieures à la normale entre mars à mai (OMM)

« Des températures supérieures à la normale sont prévues entre mars et mai prochains », a indiqué l’agence météorologique de l’ONU, relevant qu’El Niño et le changement climatique alimentent des températures record et des événements extrêmes.



Lire l'article complet