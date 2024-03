Mexique. Les meurtres de journalistes placés sous la protection de l’État montrent à quel point le besoin de renforcer un mécanisme fédéral est urgent

par Amnesty International

Huit journalistes ont été tués au cours des sept dernières années alors qu'ils étaient censés bénéficier de l'aide du Mécanisme mexicain de protection des défenseur·e·s des droits humains et des journalistes, un chiffre qui souligne l'urgente nécessité de renforcer et de réformer cette institution, ont déclaré Amnesty International et le Comité pour la protection des



