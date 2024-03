Le Soudan est au bord de « la pire crise de la faim au monde », avertit la cheffe du PAM

La guerre qui ravage le Soudan depuis près de onze mois a créé la plus importante crise de déplacement de population du globe et « pourrait créer la plus grande crise de la faim au monde », a prévenu mercredi le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies.



Lire l'article complet