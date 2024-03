Yémen. Le Conseil de transition du Sud doit cesser de réprimer l’espace civique

par Amnesty International

Les autorités de facto du Conseil de transition du Sud (CTS) doivent cesser d'imposer des restrictions illégales et arbitraires au travail des organisations de la société civile et des défenseur·e·s des droits humains dans le gouvernorat d'Aden, dans le sud du Yémen, a déclaré Amnesty International le 5 mars 2024. Depuis début 2023, le CTS



