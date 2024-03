Inde. Le défenseur des droits humains G.N. Saibaba a de nouveau été acquitté, un triomphe de la justice sur la répression

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles la haute cour de Bombay a de nouveau acquitté Gokarakonda Naga Saibaba, militant et professeur à l'Université de Delhi, incarcéré depuis plus de sept ans au titre de la draconienne Loi relative à la prévention des activités illégales, Aakar Patel, président du conseil d'administration d'Amnesty International Inde, a déclaré : […]



