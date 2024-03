Iran. Une campagne vise à faire appliquer les lois sur le port obligatoire du voile, par le biais de la surveillance généralisée et de saisies massives de voitures

par Amnesty International

Les autorités iraniennes mènent une campagne d'envergure pour faire appliquer les lois répressives relatives au port obligatoire du voile, en mettant en place une surveillance généralisée des femmes et des filles dans l'espace public et en procédant à des contrôles de police massifs ciblant les femmes qui conduisent, a déclaré Amnesty International à la veille […]



