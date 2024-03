L’avenir des médias et de l’influence repose-t-il sur les newsletters ?

Faites-vous partie des abonnés aux newsletters proposées par Le Monde Les Echos , ou The Conversation ? Ces envois réguliers par mail – quotidiens, hebdomadaires ou mensuels – ne se limitent pas à une simple transmission périodique d’informations, mais correspondent à une stratégie de diffusion de l’information, dans un contexte où il est de plus en plus difficile de capter et de retenir l’attention.