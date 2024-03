La France consacre l'avortement comme une "liberté garantie" dans sa constitution

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le message "Mon corps, mon choix" est projeté sur la Tour Eiffel le 4 mars 2024. © DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images Le Parlement français, réuni en congrès à Versailles, a adopté hier à une écrasante majorité l'inscription de la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) dans la Constitution française. Bien que l'avortement soit légal en France depuis 1975, cette décision historique vise à établir un garde-fou face aux attaques contre l'accès à l'avortement et les droits en matière de santé sexuelle et reproductive dans le monde. Le président…



Lire l'article complet