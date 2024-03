L'ONU a reçu « des informations convaincantes » sur des violences sexuelles commises sur des otages à Gaza

Après une visite de 17 jours en Israël, la Représentante spéciale des Nations Unies sur la violence sexuelle dans les conflits a indiqué lundi qu'elle-même et une équipe d'experts avaient reçu « des informations claires et convaincantes » sur des viols et des tortures à caractère sexuel commis sur des otages capturés lors de l'attaque du 7 octobre.



