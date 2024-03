Australie : Un jeune que l'on croyait mort pourrait être détenu dans le nord-est de la Syrie

par Human Rights Watch

Click to expand Image Ce jeune homme s'est identifié le 25 février 2024 comme étant Yusuf Zahab. un citoyen australien qui serait détenu dans le nord-est de la Syrie. © 2024 SBS Dateline/Colin Cosier (Sydney, le 2 mars 2024) – Un jeune Australien contraint, enfant, à vivre sous l'État islamique (EI), et que l’on croyait mort alors qu'il était illégalement détenu par des forces anti-EI, semble être vivant et se trouver dans une prison du nord-est de la Syrie, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Le gouvernement australien devrait prendre des mesures immédiates pour confirmer si le jeune…



