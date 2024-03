France. L’inscription de l’avortement dans la Constitution est «un rempart contre les mouvements anti-droits»

par Amnesty International

En réaction au vote du Congrès français, inscrivant l’avortement comme une liberté garantie dans la Constitution française, la secrétaire générale d’Amnesty International, Agnès Callamard, a déclaré : « Ce vote historique fait de la France le premier pays à inscrire l’avortement dans sa Constitution et revêt une importance considérable compte tenu du recul de ce droit essentiel à […] The post France. L’inscription de l’avortement dans la Constitution est «un rempart contre les mouvements anti-droits» appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet