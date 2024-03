Mali : Un lanceur d’alerte issu des forces de sécurité arrêté

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des soldats des forces armées maliennes lors de la cérémonie du 60e anniversaire de l'indépendance du Mali à Bamako, le 22 septembre 2020. © 2020 MICHELE CATTANI/AFP via Getty Images (Nairobi) – Les autorités militaires du Mali ont arrêté un colonel de la gendarmerie ayant récemment publié un livre à propos des abus commis par les forces armées maliennes, faisant craindre sa disparition forcée, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Diverses sources, dont une avec laquelle Human Rights Watch s’est entretenu, ont déclaré que le 2 mars 2024, des hommes non identifiés…



