Ghana. Le président Nana Akufo-Addo ne doit pas promulguer une loi profondément discriminatoire à l’égard des personnes LGBT

par Amnesty International

En réaction à l’adoption par le Parlement ghanéen, le 28 février, du projet de loi de 2024 relatif « aux droits sexuels appropriés et aux valeurs familiales », Geneviève Partington, directrice d’Amnesty International Ghana, a déclaré : « L’adoption par le Parlement de ce projet de loi draconien est choquante et très décevante, car elle intervient peu après l’élection du […] The post Ghana. Le président Nana Akufo-Addo ne doit pas promulguer une loi profondément discriminatoire à l’égard des personnes LGBT appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet