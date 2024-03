Hong Kong. Les autorités ne doivent pas expulser une militante transgenre vers la Chine continentale

par Amnesty International

Une militante chinoise transgenre, qui doit être relâchée le 2 mars 2024 après avoir purgé une peine de prison à Hong Kong, risque de subir de graves persécutions si elle est expulsée vers la Chine continentale. Elle doit être autorisée à rester à Hong Kong ou à choisir une autre destination, a déclaré Amnesty International le […] The post Hong Kong. Les autorités ne doivent pas expulser une militante transgenre vers la Chine continentale appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet