Le Tchad a besoin d'aide face au risque d'une hausse des arrivées de réfugiés soudanais, prévient le HCR

L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), s'est dit de plus en plus préoccupée par le fait que davantage de réfugiés pourraient entrer au Tchad en provenance de la région soudanaise du Darfour dans les semaines à venir, dans un contexte de pénurie de nourriture et d'autres biens de première nécessité.



Lire l'article complet