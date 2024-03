Crise agricole : quels défis pour demain ?

Produire bio, en circuit court, en agriculture raisonnée. Et, « en même temps », accepter la concurrence de producteurs étrangers soutenus par des subventions internationales ou ne respectant pas les normes sanitaires. Produire toujours plus, mais si possible sans les pesticides difficilement dissociables du modèle de production agricole intensif . Respecter des réglementations plus ou moins strictes quant à leur usage,…