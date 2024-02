Le président de la Commission nationale tchadienne des droits humains destitué à un moment critique

par Human Rights Watch

Click to expand Image Mahamat Nour Ibédou (au centre), dirigeant de la société civile tchadienne, assiste à une conférence de presse à N'Djamena, au Chad, le 5 février 2018. © 2018 AFP via Getty Images La semaine dernière, un éminent défenseur des droits humains, Mahamat Nour Ahmat Ibédou, a été destitué de ses fonctions de président de la Commission nationale des droits humains. Son départ est un coup dur pour un pays sur le point de tenir des élections présidentielles. Le 20 octobre 2022, les forces de sécurité tchadiennes ont tiré à balles réelles sur des manifestants, tuant et blessant…



