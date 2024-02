Les agences humanitaires déplorent les difficultés d’accès au nord de Gaza

Les opérations d’aide dans le nord de la bande de Gaza deviennent de plus en plus difficiles, a regretté mercredi une agence des Nations Unies, relevant que les organisations humanitaires « se voient systématiquement refuser l’accès » à Gaza et que « les convois d’aide humanitaire sont la cible de tirs ».



