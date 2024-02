Le Français facile à lire et à comprendre (FALC), une démarche inclusive qui questionne le rapport à la langue

par Laurent Gautier, Professeur des Universités en linguistique allemande et appliquée, Université de Bourgogne – UBFC

Will Noonan, Maître de conférences : études anglophones et traduction, Université de Bourgogne – UBFC