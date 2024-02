Monde. Amnesty International publie une introduction à la défense des droits des réfugié·e·s et des migrant·e·s à l’ère numérique

par Amnesty International

Amnesty International publie le 5 février 2024 un exposé introductif sur le déploiement rapide et généralisé des technologies numériques dans les systèmes de gestion de l’asile et des migrations à travers le monde, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni et au sein de l’Union européenne. Intitulé Defending the Rights of refugees and Migrants in the Digital Age, […] The post Monde. Amnesty International publie une introduction à la défense des droits des réfugié·e·s et des migrant·e·s à l’ère numérique appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet