Vietnam : Une année sombre pour les droits humains

par Human Rights Watch

Click to expand Image Six militant-e-s des droits humains et blogueurs vietnamiens qui sont actuellement détenus simplement pour avoir exercé leurs droits fondamentaux. En haut, de gauche à droite : Hoang Thi Minh, Bui Tuan Lam et Nguyen Lan Thang. En bas, de gauche à droite : Dang Dang Phuoc, Tran Van Bang et Truong Van Dung. © 2023 Human Rights Watch (Bangkok) – Le gouvernement vietnamien a largement réprimé les droits civils et politiques fondamentaux au cours de l’année 2023, et a sévèrement puni ceux qui contestaient le monopole du Parti communiste vietnamien sur le pouvoir, a déclaré…



Lire l'article complet