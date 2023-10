Syrie : La Cour internationale de justice examine une importante affaire de torture

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des photos de Syriens détenus ou portés disparus, placées par leurs proches devant le siège de la Cour internationale de Justice à La Haye, aux Pays-Bas, lors d’un rassemblement tenu le 10 octobre 2023. © 2023 Human Rights Watch (La Haye, le 9 octobre 2023) – Les audiences que tiendra la Cour internationale de Justice (CIJ) les 10 et 11 octobre, au sujet de la torture cautionnée par l'État en Syrie depuis 2011, sont d'une importance cruciale pour faire progresser la justice, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Le 8 juin, les Pays-Bas et le Canada ont conjointement…



Lire l'article complet