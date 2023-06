Vietnam : Libérer un militant anti-corruption emprisonné

par Human Rights Watch

Click to expand Image Dang Dang Phuoc © 2019 Privé (Bangkok, le 5 juin 2023) – Les autorités vietnamiennes devraient abandonner toutes les charges pesant contre le militant anti-corruption Dang Dang Phuoc et le libérer immédiatement, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. La police provinciale de Dak Lak a arrêté Dang Dang Phuoc en septembre 2022 et l'a inculpé de propagande contre l'État, en vertu de l'article 117 du code pénal. Un tribunal doit instruire cette affaire le 6 juin 2023. Si Dang Dang Phuoc est reconnu coupable, il encourt jusqu'à 12 ans de prison. « Le gouvernement vietnamien…



