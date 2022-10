Plus de 50 ans après son adoption comme politique officielle, le bilinguisme d’Ottawa reste symbolique

par Anne Mevellec, Professeure titulaire à l'Université d'Ottawa, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa

Linda Cardinal, Professeure et vice-rectrice adjointe à la recherche, Université de l'Ontario français, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa

Partagez cet article