Rémy : « Pourquoi quand je colle un coquillage à mon oreille, j’entends le bruit de l’océan ? »

Les coquillages sont des « attrapeurs » de bruits

Cet été, mes enfants et moi avons ramassé beaucoup de coquillages et nous adorons les coller à notre oreille pour nous rappeler le son de la mer.Pourtant, ils ne produisent pas de bruit par eux-mêmes, alors que se passe-t-il ?Chaque coquillage a une forme unique. Les coquillages creux et courbés peuvent « attraper » certains des sons qui nous entourent. C’est à ce moment-là que le son entre dans l’ouverture du coquillage.Une fois dans la coquille, ces sons rebondissent. Ainsi, les sons deviennent légèrement…