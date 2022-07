France : Une feuille de route pour les droits humains pour le second mandat du Président Macron

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une photo d'un écran de télévision montre le président français Emmanuel Macron s'exprimant lors d'une allocution télévisée, le 22 juin 2022, à Paris. © Raphael Lafargue/Abaca/Sipa USA(Sipa via AP Images) Alors qu’il entame son second mandat, le président de la République française Emmanuel Macron devrait garantir que le gouvernement français place effectivement les droits humains au cœur de ses politiques, en France comme à l’international, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch dans une lettre au Président de la République. Cette lettre est accompagnée d’une…



Lire l'article complet