Des recherches pour convertir le CO₂ émis dans l’atmosphère en carburant

par Andrei Khodakov, Directeur de recherche au CNRS, Université de Lille

Sara Navarro Jaén, Chercheuse dans le domaine de la science de matériaux et la catalyse hétérogène, Université de Lille

À partir d’électricité et de dioxyde de carbone capturé en sortie de centrales ou d’installations industrielles, on peut fabriquer des carburants plus « propres » que le diesel.



