En attente de justice pour les opérations de police meurtrières en RD Congo

Des policiers congolais participant à l'Opération Likofi dans la capitale de la RD Congo, Kinshasa, le 2 décembre 2013. © 2013 Privé Il était 3h00 du matin ce 18 décembre 2013 lorsqu'une vingtaine de policiers ont fait irruption au domicile de Gauthier (pseudonyme), 24 ans, et l'ont fait monter de force dans leur pick-up. C'est la dernière fois que sa mère l'a vu. Gauthier fait partie des dizaines de jeunes hommes et garçons soupçonnés d'être des « kulunas » ou membres de gangs, qui ont été ciblés par une campagne policière brutale de plusieurs mois, à Kinshasa,…