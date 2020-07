Qui portera l'étendard du RHDP à la présidentielle? L'analyse du professeur Gnaka Lagoke

Sur le plan politique, le chef de l’État Alassane Ouattara et son parti le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix – le RHDP - sont dans l'embarras, alors qu'Amadou Gon Coulibaly avait été désigné en mars dernier candidat pour la présidentielle d'octobre. Le RHDP réfléchit-il d'ores et déjà à toutes les éventualités ? Arzouma Kompaoré s'est entretenu avec Gnaka Lagoke, professeur d’histoire et d’études panafricaines à Lincoln Université en...