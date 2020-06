Suède : Les médias publics sous le feu des critiques

RapportsIngérences politiques, menaces juridiques et difficultés économiques : les menaces qui pèsent sur les médias publics suédois sont nombreuses tandis que le nombre d’attaques en ligne ne cesse d'augmenter. Reporters sans frontières (RSF) Suède publie un état des lieux dans un rapport “Swedish Public Service Under Fire” et demande aux autorités suédoises d’octroyer la protection constitutionnelle à l’indépendance éditoriale des médias publics. La liberté de la presse est loin d'être toujours acquise, même dans les pays qui font figure de modèle !