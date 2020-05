RCA : six ans après l'assassinat de Camille Lepage, toujours les mêmes questions

ActualitésFace à l’absence de progrès dans les enquêtes menées en République centrafricaine et en France concernant l’assassinat de la photoreporter française en 2014, Reporters sans frontières (RSF) demande aux autorités des deux pays de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires afin de faire toute la lumière sur cette affaire. La justice et des réponses. Les attentes des proches de Camille Lepage et de RSF, partie civile dans l’instruction ouverte en France, n’ont pas changé.