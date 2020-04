Maroc : Des attaques en ligne ciblent les hommes présumés homosexuels

Déplier Des drapeaux aux couleurs de l'arc-en-ciel, symbolisant les droits des personnes LGBT. © 2017 Reuters (Beyrouth) – Au Maroc, une campagne de harcèlement en ligne a révélé au grand jour les vies privées d’hommes gays et bisexuels présumés, les exposant à d’éventuelles violences physiques, à des poursuites judiciaires et à des mesures discriminatoires, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Le gouvernement devrait à la fois faire respecter le droit à la vie privée et dépénaliser les relations homosexuelles. Depuis la mi-avril 2020, de nombreux individus…