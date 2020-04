Accueil triomphal pour les médecins cubains en Afrique du Sud

Plus de 200 médecins et agents de santé cubains arrivent en Afrique du Sud pour aider à lutter contre le coronavirus. La délégation a été accueillie par un groupe de ministres sud-africains qui ont atterri aux premières heures de la matinée. L'Afrique du Sud a le plus grand nombre de cas de coronavirus sur le continent avec 4 546 infections, dont 87 ont été mortelles. Le président Rampahosa a déclaré que ses esprits "avaient été remontés" par la nouvelle de l'arrivée des...