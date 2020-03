Égypte. Un homme politique et avocat spécialiste des droits humains condamné à un an de prison pour une interview avec la BBC

Le tribunal correctionnel de Mokattam en Égypte a condamné mardi 10 mars 2020 Zyad el Elaimy, un avocat spécialiste des droits humains, ancien député et l’un des chefs de file du Parti social-démocrate égyptien, à un an de prison et à une amende de 20 000 livres égyptiennes (environ 1 270 dollars américains) pour avoir « répandu de fausses nouvelles dans le but de semer la panique dans la population et de troubler l’ordre public » lors d’un entretien télévisé avec la BBC en 2017. En réaction à cette information, Philip Luther, directeur des recherches et des actions de plaidoyer du programme Afrique…

