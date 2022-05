Bertrand Godin intronisé au Temple de la renommée du sport automobile

Il est aujourd’hui habité par une belle dose de gratitude à l’égard de son entourage. «Je tiens à remercier les membres de ma famille qui m’ont appris la persévérance et l’importance des valeurs humaine. C’est grâce à ces valeurs que j’ai pu dessiner mon parcours», fait-il valoir. «Je remercie aussi mes amis, notamment Serge Moreau, avec qui j’ai partagé mes rêves, et Jean Coupal, qui est là depuis mes débuts en Karting. Merci également à René Fagnan, Gilles Boursier, Claude Bouchard et Stephane Gabriele pour les conseils et leur support; à Daniel Boismenue et la famille Decoster, qui m’ont accueilli en France et qui m’ont supporté sur piste, de même qu’à Jean-Paul Blais et Jean-Claude Torchia, qui m’ont permis de faire partie du programme Player’s en Indy Light et en Formule Atlantique. Merci aux médias, qui m’ont permis de transmettre ma passion au public, et aux amateurs du sport qui me suivent et m’encouragent depuis le début. En terminant, je tiens à remercier Martine Girard, du Groupe À l’infini, qui croit en moi et qui met beaucoup d’efforts afin que mon rêve se poursuive encore aujourd’hui. »