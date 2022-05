L’EUROPE SANS L’ANGLETERRE (2e Partie). Ouverture sur le règlement du conflit de l’Ukraine et une nouvelle géopolitique

Guerre en Ukraine. Les relations russo-ukrainiennes dans une nouvelle Europe

Placés devant l’instrumentation du conflit ukrainien, force nous est de constater que l’hégémonisme étasunien renforce une dynamique créant des conflits en boucle. Les guerres récentes de l’Irak et de l’Afghanistan, suivies de la déstabilisation de ces pays, n’ont pu donner lieu à une remise en question de la machine de guerre étasunienne ; elles ont au contraire contribué à la renforcer. La guerre du Donbas donne une « opportunité » — si l’usage de l’expression ne s’avère pas sinistre dans les circonstances tragiques d’une guerre — d’aborder de front la question de l’interventionnisme ne serait-ce que sommairement. L’analyse du problème des tensions régionales en Eurasie, les réactions qu’elles ont entraînées et qu’elles génèrent de part et d’autre de la ligne de front du conflit nous amènent à nous tourner vers les mécanismes de coopération économique à mettre en place sur le continent européen en vue d’en unir les partenaires naturels au lieu de les diviser pour mieux régner sur le modèle de nouvelles pratiques colonialistes que l’interventionnisme incarne et perpétue.

Les conséquences du redécoupage du Bloc soviétique

L’ex-Union soviétique dont faisait partie l’Ukraine il y a quelques décennies était fortement multiethnique en raison de l’immense territoire que l’union couvrait des Balkans au Pacifique puisque cet ensemble d’états plus ou moins constitués était tenu par l’internationale prolétarienne. L’URSS était internationale, comme le note Henri Paris dans son étude sur l’Union soviétique. Grosso modo, l’effondrement du bloc soviétique a oblitéré ce facteur d’unification en laissant les ex-états membres du bloc devant la redéfinition de leur identité. Le conflit de l’Ukraine est issu du démembrement, mais ne s’inscrit pas dans la perspective d’une affirmation ethnique comme ce fut le cas auparavant du soulèvement des Tchétchènes, par exemple, mais se situe plutôt à l’intersection d’un nationalisme à l’Européenne et de la confrontation de visées géopolitiques qui en qualifient les enjeux. (1) Nous nous limiterons dans cet aperçu au redécoupage de la région à la suite du démembrement du régime soviétique pour dégager quelques repères pouvant éclairer la tournure des événements dans le présent conflit.

La chute du bloc soviétique a donné lieu à la redéfinition des frontières entre la Russie et l’Ukraine coupant en pratique la Russie de l’accès à la mer Noire. On ne peut ignorer le fait que Moscou avait monté pendant les quelque 75 ans du régime soviétique une infrastructure du pays s’étendant du nord au sud, de la Baltique à la mer Noire, passant inévitablement à cause de la topologie de la région et pour des raisons de planification régionale, par Kiev et Kharkov en direction de Sébastopol. Or, l’ensemble du réseau routier reliant Moscou à la mer Noire fut retranché du territoire au profit de l’Ukraine sous la supervision de l’Europe et des USA après le redécoupage des frontières suivant la chute du régime bolchevique.

Placé devant les ambitions des USA et de l’Europe de l’Ouest, affaibli, le Moscou du début des années 1990 a dû accepter les frontières redéfinies dans une suite d’actions stratégiques impliquant les anciennes républiques de l’Est. C’est lors du démantèlement à l’accéléré du régime soviétique, que la Russie aurait, à ce que l’on constate aujourd’hui des conséquences qui s’ensuivent, mal défendu ou failli à son obligation d’État de faire valoir ses acquis. (2) L’Europe n’avait pas prévu qu’un Vladimir Poutine pouvait y revenir.

Le fait, moins connu ou qu’on a sciemment relégué aux oubliettes, est qu’il y eut bel et bien une entente verbale Gorbatchev/Reagan/Bush, voulant qu’en consentant à retirer l’Allemagne de l’Est du bloc soviétique à la fin du pacte de Varsovie, l’OTAN dût s’engager à renoncer à son expansion aux pays limitrophes de la Russie. La décision d’accepter le découpage à condition que l’OTAN reste à distance était donc dans les engagements et l’esprit des négociations du début des années 1990 ; les propos en sont rappelés dans le Monde diplomatique (Ibid.), repris de Vladimir Poutine et Alexeï Pouchkov par Baud. (3) Gorbatchev a cru, soit « naïvement », soit qu’il ait été pris par surprise, à une entente verbale limitant l’expansion de l’OTAN, laquelle allait être écartée unilatéralement par la suite et déclarée « sans contrainte légale ».

Quoi qu’il en soit de la forme de l’entente, le consensus sur la question maintenant reconnu par des témoins n’a pas été respecté. Quelques années seulement après le démembrement du bloc soviétique, les bases de l’OTAN étaient installées aux frontières de la Russie, de la Baltique aux Balkans dès la première moitié des années 1990. Les faits relativement à cet épisode sont amplement connus.

La guerre déclenchée par la Russie en Ukraine est une élaboration fondée en partie sur un rapatriement de ce que, à l’époque sur ses genoux, la Russie perçoit aujourd’hui avoir perdu avec le redécoupage des années 1990, suivi du déploiement, injustifiable à ses yeux, de l’OTAN à ses frontières mettant en cause sa sécurité dans la région. Le consensus Gorbatchev/Reagan/Bush mettant fin au pacte de Varsovie à condition justement que l’OTAN renonce à un déploiement en Europe de l’Est a été rompu unilatéralement par l’Europe de l’Ouest et la Grande-Bretagne, selon la Russie. La Grande Bretagne a en effet fait valoir que le pacte verbal de Malta et les entretiens subséquents ne constituaient pas un fondement légal pour empêcher l’expansion de l’OTAN aux anciennes républiques d’Europe de l’Est, voire à l’Ukraine. (4) Le tout fait l’objet d’un débat et se doit d’être relevé.

Les liens économiques incontournables entre l’Europe et la Russie dans une Europe renouvelée

La Russie et l’Europe ont des liens économiques étroits étayés par des infrastructures et des engagements contractuels. Pour les énergies fossiles, un exemple souvent mis de l’avant et pesant lourd dans la balance économique, plus de 40 % de l’approvisionnement en gaz de l’UE provient de la Russie. (5) Aucun des pays d’Europe ne peut se permettre de couper les approvisionnements en énergie fossile venant de la Russie.

Quant à la question de la reconversion des infrastructures pour faire place à d’autres sources d’approvisionnement, l’opération implique une tâche de transformation colossale allant des questions de conversion de format et de composition du gaz obtenu de la Russie qui demanderaient un reformatage des infrastructures gazières du stockage à l’approvisionnement jusqu’aux équipements à la consommation comme le mentionne Sapir (2022) dans son ouvrage intitulé Le grand retour de la planification ? Tout ce qui s’est construit en trente ans serait à repenser et à refaire si on veut appliquer à la lettre les sanctions ; non seulement dans le cas notoire de l’énergie, mais aussi de l’acier, des céréales et d’autres produits de consommation formant un package économique considérable qu’il serait plus réaliste pour l’Europe de renégocier dans une entente renouvelée avec la Russie. Les USA n’ont rien à perdre de ce coûteux processus et tout à gagner, tel que cité ci-dessus dans le commentaire de la presse française. (6)

Relance du projet d’Entente bilatérale Europe — Russie (EUR) sans la Grande-Bretagne

Économiquement, l’Europe a donc tout à perdre des sanctions contre la Russie. Les enjeux économiques y sont considérables et tellement importants que si on y regarde de près ils vont au-delà des intérêts géopolitiques tout en s’y ajoutant en prime puisqu’ils donneraient une plus grande marge de manœuvre de l’Europe face aux USA dans un ordre mondial réévalué et rééquilibré en fonction d’un pacte économique. C’est à ce point de vue que les USA ont à perdre pour un pays qui se perçoit comme le leader mondial des états démocratiques. Rien de nouveau sous le ciel avec le recyclage en mode USA d’un pouvoir à l’autre d’une politique usée, mais toujours utile et encore enracinée dans l’ordre mondial par l’attrait de ses avantages économiques et stratégiques.

Dans le contexte actuel, une entente bilatérale de l’Europe avec la Russie comporte plusieurs obstacles, dont celui venant du principal intéressé à l’ouest de l’Atlantique. Des actions contre-productives pourraient être prises au niveau des institutions. Mais les USA pourraient se montrer adaptatifs dans les cas où on ne leur concède pas tous les avantages sans tout leur enlever. Ils méprisent peut-être l’à-plat-ventrisme bien qu’ils s’en accommodent glorieusement. Quoi qu’il en soit, l’Europe et la Russie auraient tout à gagner de l’entente alors que les USA y perdraient quelques plumes puisque le nouveau pacte ouvrirait nécessairement sur un axe d’échange européen revitalisé et sur une relance de l’Euro. Entendons par là qu’une entente bilatérale Europe-Russie (EUR) ne pourrait aller au-delà d’un pacte de type capitaliste et quoi qu’on en dise de nature électoraliste et démocratique, bien que des options pour des améliorations pourraient y trouver place afin de calmer le jeu dans le débat portant sur la question des libertés individuelles.

On n’avait peut-être pas prévu que le Brexit pourrait favoriser l’avènement d’une Europe considérablement élargie et moins centrée sur les USA. L’Angleterre étant exclue de l’entente ajouterait une condition de nature a faciliter (sans doute, mais pas nécessairement) un rapprochement des pays d’Europe avec la Russie, cette dernière ayant pris les devants en désignant le Premier ministre de Grande-Bretagne, les membres de son entourage et de son parti comme persona non grata. Ce qui donne à penser qu’une entente de type EUR est encore dans les cartes politiques tout en reconnaissant que la guerre a refroidi ce qui pourrait rester des velléités européennes pour une telle entreprise de récupération de pots cassés. Mais puisqu’on peut conduire après plusieurs heures de route de Londres à Kiev, on pourrait le faire en moins de temps de Bonn à Moscou.

Il faudrait dans un premier temps réinstaurer la confiance et mettre en place une entente durable et crédible entre les partenaires en mettant l’accent sur les avantages réciproques. Une entente de cet ordre et d’une telle magnitude contribuerait-elle à abaisser les tensions et créer un climat favorable à la paix dans le monde ? On ne peut qu’en formuler le souhait. En tout cas, la décision en revient à l’Europe et devra être prise par les Européens et les Européennes parmi lesquels se trouvent des diplomates de haut rang (Galice émet des réserves sur ce point) et des stratèges avertis pouvant y contribuer.

La proposition récente de l’UE à l’effet d’intégrer l’Ukraine à l’organisation est, certes, bien que tardive, une formule alternative à court terme pour l’Europe, mais elle ne garantit d’aucune manière la sécurité à long terme de l’Ukraine et de la Russie à moins d’une entente équitable à trois. L’Europe ne peut accueillir l’Ukraine sans la Russie. Faire le contraire reviendrait dans les faits à mettre en place une zone permanente de conflit. La redéfinition de ses relations russo-ukrainiennes par l’Europe allant dans le sens d’un partenariat à trois serait au contraire de nature à créer une condition de stabilité pour la région — certes, un défi de taille. L’Europe connaît ses faiblesses décisionnelles. Comme elle n’a pas de commandement unifié, elle est lourde à bouger. Les USA ne ratent jamais une occasion de lui damer le pion.

Quelle que soit la forme à donner à une telle entente, elle devra bien être mise en place un jour et il faudra que la Russie en soit « partenaire », non pas à titre de « serviteur » de l’Europe tel que le rappelle le ministre des Affaires étrangères Sergueï Larov : « Le monde a changé depuis Gorbatchev », fait-il valoir. S’il avait lieu, un accord de cette magnitude serait par la même occasion le moment choisi de donner en prime à la planète le troisième partenaire géopolitique attendu et se glissant par une transition opportune entre la Chine et les USA puisqu’il aurait fallu une guerre de plus pour en arriver là ou pour tout gâcher et s’en éloigner davantage ; l’avenir le dira.

Chose certaine on ne peut permettre de retenir les Ukrainiens en otage pendant cette période de réflexion, sachant que la Russie une fois engagée sur le terrain ne peut plus faire marche arrière, qu’elle peut s’y enliser politiquement, militairement et économiquement à l’avantage des USA qui sauront bien comment exploiter la situation plus à fond si, du point de vue de l’observateur, l’Europe ne veille pas à ses intérêts à long terme sur le continent. De son côté, l’Ukraine est bien sûr placée devant des choix d’une importance capitale pour son avenir. Il est à espérer que les Ukrainiens et les Ukrainiennes puissent en décider d’eux-mêmes. Comme le Vietnam l’a appris et en tire aujourd’hui des leçons, il faut agir de prudence et de discernement lorsqu’on a un voisin aussi puissant à sa frontière du Nord, répète-t-on aux touristes qui visitent le site muséal où sont présentés en espace ouvert les objets de guerre ainsi que les réseaux de tranchées et de tunnels courant sur les lieux mêmes où s’est déroulée la guerre au napalm.

De son côté, le Canada est placé dans une situation nécessitant un rapport d’équilibre avec son voisin du sud d’autant plus qu’il s’en trouve un second aussi puissant militairement à la frontière du nord. L’histoire dira qui parmi nos chefs aura su mettre en œuvre un jeu d’équilibre entre l’alignement et le multilatéralisme dans ses relations avec ses voisins. Un prix Nobel de la paix comme Premier ministre ne se trouve pas tous les jours, mais on sait que ça fait une différence dans la construction d’une image de la paix dans le monde, un rôle que le Canada a perdu depuis des décennies. Le Canada n’est certes pas requis existentiellement de se placer dans un rapport d’exclusivité avec les USA. Pierre E. Trudeau l’a démontré lorsqu’il a reconnu Cuba et la Chine en pleine guerre froide et en négociant des rapports serrés avec les USA. Nous sommes entrés depuis dans une période post-9-11 où le multilatéralisme est non seulement possible, mais souhaitable, voire vital lorsque les circonstances le requièrent.

Deux questions pour le Canada devant la position extrêmement et inutilement agressive envers la Russie sans que le pays mette de l’avant quelque initiative que ce soit pouvant mener à la paix : 1) Quelles en seront les implications lorsque le temps sera venu de négocier les frontières de l’Arctique avec le voisin du Nord ? 2) Que compte obtenir le Premier ministre de sa politique belliqueuse en appui à sa candidature possible au Conseil de Sécurité ? S’est-il déjà assuré de l’appui de son mentor britannique ?

Il y a plusieurs intervenants, tenants et aboutissants dans cette histoire du partage du gâteau géopolitique de l’après-bolchevisme qui revient à l’Ouest comme le boomerang de ses ambitions. Il est clair que la solution d’un problème de l’Europe doit venir de l’Europe et doit être élaborée et mise en place par l’Europe, l’Ukraine et la Russie. S’il y avait un vœu à formuler, ce serait que les USA prennent au mot l’invitation du président de la Chine invitant son homologue de l’Ouest à travailler pour la paix dans le monde, les deux puissances usant de leur pouvoir et de leur influence en toute transparence pour la résolution du conflit devant obligatoirement passer par la mise en place d’un processus de paix durable via une Europe sans l’Angleterre. Cette dernière a de toute manière jeté la serviette sans doute parce qu’elle s’est depuis toujours perçue comme étant un continent en soi, bien qu’elle ait certainement perçu dans l’Europe par le temps qu’elle y a passé une structure trop lourde et à son point de vue, géopolitiquement inefficace.

L’auteur est chercheur en résidence à l’université d’état Kalamandalam du Kérala (Inde) et auteur d’un ouvrage critique portant sur les travaux d’ethnologie du début du 20e siècle en Russie.

3 mai 2022