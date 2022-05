L’EUROPE SANS L’ANGLETERRE (1ère Partie). Ouverture sur le règlement du conflit de l’Ukraine et une nouvelle géopolitique

Guerre en Ukraine. L’effet « pervers » d’une philosophie interventionniste qui perdure

Pour parler de paix, il faut parler de guerre et voir comment elles se préparent. Le président de Russie a indéniablement mis le feu aux poudres du conflit du Donbas en Ukraine ; il en est le déclencheur, bien qu’il n’en soit pas l’unique protagoniste comme le révèlent les quelque trente ans de mise en place du conflit.

Il faut encore voir dans la construction médiatique ciblant l’opinion suivant l’invasion de l’Ukraine une stratégie de camouflage de l’agence historique. « L’ennemi doit apparaître comme l’auteur d’une transgression révélée au grand jour. Pour cela, rien ne remplace l’effet d’exagération et d’implication émotionnelle que représente le procédé de dramatisation. » (Cahiers d’histoire. 86 ; 2002).

Dans le cas de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la polarisation de l’opinion autour du procès médiatique du président de Russie caractérise un modèle de manipulation visant à dissimuler le rôle d’acteurs jouant un rôle d’instrumentation dans la mise en place du conflit. L’effet recherché pour ce faire est de projeter au premier plan le président de Russie comme étant à priori coupable de crimes contre l’humanité, voire de génocide, et de représenter l’ennemi comme un malfaiteur — ce qui n’est pas exclu au départ bien que l’hypothèse ne doit pas être prise comme un fait accompli. Un élément important pour le succès de cette propagande est de présenter les faits de manière à ce qu’elle soit perçue comme étant « légitime », c’est-à-dire de la manière dont on se la représente dans le cercle militaire qui en commande le déploiement. Puisqu’il s’agit d’une stratégie de guerre, il va sans dire que, dans le but de manipuler l’opinion, on se met à l’abri de la responsabilité d’éthique requise dans le champ de l’information. De là, le devoir d’une responsabilité civile pour en décoder le message.

Il va sans dire que l’effet néfaste de cette manipulation de l’opinion met en branle une dynamique de surenchère médiatique de nature à camper les protagonistes sur des positions antagonistes empêchant la tenue d’un débat sur les enjeux du conflit, écartant même toute possibilité de dialogue dans l’escalade verbale et la diffusion à grande échelle du message, en soi l’effet recherché par la campagne de désinformation.

Interprétations versus polarisation

Pour se faire une idée de l’importance qu’on attache à la manipulation médiatique et de l’échelle de grandeur qu’elle peut occuper dans la construction et le maintien de la monopolisation du pouvoir par les tenants de l’hégémonisme étasunien, le Pentagone a dépensé plus d’un demi-milliard de dollars pour produire de fausses vidéos à contenu djihadiste dans sa campagne médiatique d’intervention en Irak. (1) Loin de passer inaperçue, cette pratique de manipulation a été décrite à maintes reprises bien que l’ampleur n’en fut révélée qu’après coup.

L’effet combiné de la polarisation de l’opinion aux mesures de sanctions, à la guerre cybernétique et à l’approvisionnement en armement procède d’une stratégie de « guerre totale » mettant en œuvre un réseau complexe et organisé de moyens fonctionnant comme des unités discrètes d’actes agressifs menant à l’intensification du conflit et, ultimement, aux affrontements sur le terrain et aux frappes aériennes. La russophobie et la batterie de sanctions apparaissent dans les circonstances comme des opérations de guerre totale, dont l’agressivité soit égale à une déclaration de guerre, selon des géopoliticologues comme Gabriel Galice.

On trouve d’ores et déjà des séquelles de manipulation dans le conflit pourtant encore jeune du Donbas en vue d’« affaiblir la capacité militaire russe » (2) et de prolonger le conflit en prenant les Ukrainiens en otage dans l’arène médiatique d’une tragédie humaine à laquelle ils ne peuvent échapper. Les dérives s’ensuivent sous la pression politique sur les institutions civiles s’exerçant à travers la mondialisation du message, chose qu’on n’aurait jamais cru possible dans le monde dit « libre » et cela même à nos portes : annulation du concert du pianiste russe Alexander Malofeev à la Vancouver Recital Society puis à l’OSM pendant que la National Gallery de Londres renomme « Danseuses ukrainiennes » un tableau de Degas intitulé « Danseuses russes » (Le Devoir, 9/03/2022, 16/04/2022).

Pour aller plus en amont de l’histoire et accéder aux informations liées aux étapes de préparation d’une guerre, il faut chercher dans les articles et les ouvrages disponibles souvent difficiles d’accès, regarder du côté des publications récentes, consulter les archives du Monde diplomatique et s’en remettre par la suite à des monographies pour mettre en perspective les enjeux de part et d’autre des actants de manière à offrir des pistes susceptibles de mener à la résolution du conflit dont il faut d’abord se faire une idée. Il est clair qu’on ne cherchera pas en cours de route à polariser le débat autour d’un préjugé anti USA. On s’en remettra aux faits ; des faits qu’il faut interpréter, il est vrai.

On reconnaît de prime abord le modèle interventionniste dans l’ « instrumentation perverse de l’Ukraine par les États-Unis » — une formule que Jacques Baud reprend d’ailleurs de diplomates russes en y rattachant des informations de son cru tirées de ses années de service passées à l’OTAN et à des agences internationales de surveillance.

Dans cette ligne de pensée, on recoupe avec l’observation de Baud (crédible et très présente à la fois dans le débat médiatique) les faits d’actualité entourant l’intervention étrangère en Ukraine. Ainsi, la déclaration du Premier ministre britannique lors de son passage récent en Inde à l’effet que la guerre du Donbas pourrait durer jusqu’à la fin de 2023 met en perspective l’idée qu’il se fait du conflit. À cela s’ajoutent les prévisions du Pentagone qui abondent dans le même sens. On sait qu’avec la collaboration de ses alliés l’Angleterre met le cap sur un conflit de longue durée en fournissant le matériel militaire dont les producteurs européens et étasuniens obtiennent des gains ; un scénario qui se répète sporadiquement.

Nous voilà donc bien campés dans le bon vieux complexe militaro-industriel dont l’intérêt réside dans la création et l’entretien de conflits armés. De là, l’effet « pervers » d’une philosophie interventionniste qui dure et perdure. La logique de profit est prévisible et a maintes fois été évoquée depuis les deux guerres européennes du vingtième siècle. Comme on le sait, l’Inde n’a pas dénoncé l’intervention russe et le Premier ministre britannique a sans doute surestimé son influence auprès du pays pour arriver sans succès à obtenir une déclaration correspondant à ses attentes sur la guerre en Ukraine. Il en repart en offrant visas UK et whisky en échange d’une entente commerciale en cours de discussion. (3) L’Angleterre n’a toujours pas présenté ses excuses à l’Inde pour le massacre d’Amritsar perpétué par son gouverneur en 1919 ; c’est tout juste si on l’a regretté. Theresa May s’est contentée de déclarer en 2019 que le massacre est une cicatrice honteuse, a harmful scar (The Times of India, 18/03/2022) sur l’histoire britannique en s’exposant elle-même comme une victime de l’histoire. S’il en est ainsi de l’interprétation de son passé par l’Angleterre, qu’en sera-t-il de celle de ses actions en Ukraine, s’interroge-t-on en post-colonialiste ?

Cela étant, on ne peut passer sous silence la nature encore une fois « perverse » de l’« instrumentation » (pour s’en remettre à l’euphémisme) de la population ukrainienne à laquelle se greffe la réponse stratégique de la Russie étoffée de ses ambitions ou de ses préoccupations géopolitiques légitimes selon l’angle sous lequel on se place. Les États-Unis, l’Europe et la Russie se partageant ainsi la responsabilité historique d’un conflit où, tel que mentionné plus haut, les Ukrainiens sont non seulement victimes d’une agression militaire, mais deviennent en même temps les otages des intérêts stratégiques de l’OTAN et de ses alliés dans le but d’isoler la Russie pour en tirer des avantages économiques et géopolitiques, ajoutant de ce fait un nouveau climat de tension dans le monde.

Le Canada emboîte le pas…

Le Canada, qui ne veut pas être en reste, emboîte le pas dans l’axe anglophone de Five-Eyes (les Cinq Yeux : les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande), conformément au dictat de « l’interopérabilité » (Galice), un concept se définissant dans un plan d’uniformisation et de réduction des formats de communication y compris la configuration des équipements et des infrastructures à des standards favorisant la lecture, l’interprétation, l’intervention et la gestion des opérations militaires à l’échelle de la planète par un pouvoir organisationnel sous la supervision et le contrôle de la machine de guerre étasunienne. L’OTAN est une de ces organisations où l’interopérabilité est de rigueur, dont l’objectif est d’enchâsser l’interventionnisme dans les moyens de communication, l’armement, incluant les avions de chasse — les F35 et autres sont la norme dite d’interopérabilité. Pour Five-Eyes, le focus est placé à des fins d’espionnage sur l’uniformisation du médium, en l’occurrence celui de la langue anglaise.

Le mot « interopérabilité » fait partie d’un lexique utilisé dans les opérations de communication, dont, à titre d’exemple, les euphémismes notoires de « dégâts collatéraux » (Chevrier), pour parler de bavures mettant en cause ce qu’il est convenu d’appeler crimes de guerre, ou de frappes chirurgicales (surgical strikes) en référence à des bombardements. Le but de ce lexique aux euphémismes de guerre est de minimiser les actes militaires des alliés en les mettant habilement en contraste avec les expressions plus explicites de « crimes de guerre » ou de « nettoyage ethnique » pour désigner ceux de l’ennemi. On dénigrera par la suite la propagande tout aussi perverse, si on peut dire, de l’ennemi pour justifier la sienne que l’on a pris soin d’étayer de budgets qui dépassent l’entendement (ci-dessus).

On n’oubliera pas non plus de relever (ceci dit sous toute réserve) les faiblesses du président de l’Ukraine dans la gestion préventive du conflit qui l’oppose à la Russie, contrastant avec l’approche agressive projetée ultérieurement dans les médias. L’Express (18/02/2022) s’étonne du fait que depuis plusieurs semaines le président ukrainien et son équipe minimisent les alertes des stratèges de Washington et de Londres, lesquels prédisent une attaque qui « pourrait arriver d’un moment à l’autre », contrastant encore là avec la fermeté du héros international que lui reconnaissent d’emblée la presse et les chefs d’État auxquels se rallient complaisamment les Premiers ministres canadien et britannique.

Le président ukrainien est certes placé dans une situation éprouvante bien que, dans le contexte, il pourrait se voir embarrassé d’avoir à faire face à la responsabilité qu’il assume face à la crise humanitaire. On se demande où il se dirige quand il multiplie depuis le début de la guerre les leçons d’histoire aux parlementaires des deux côtés de l’Atlantique, créant par ailleurs un malaise au sein de la Knesset en sommant Israël de choisir entre le bien et le mal. (4) Le président est devenu l’enfant terrible de l’ONU qu’il accuse sans doute à raison bien que maladroitement d’impotence et d’inconsistance, faisant état plus récemment de son déplaisir du fait que le chef de l’ONU commence sa visite de la région à Moscou, faisant remarquer au diplomate onusien qu’il aurait dû plutôt commencer sa visite à Kiev. (5) Et quittant Moscou pour Kiev, le diplomate de déclarer, rapporté par la BBC, que les Russes ne voient pas la situation « comme nous (sic) la voyons » !

Le secrétariat d’État des États-Unis, dont l’arrière-grand-père est de souche ukrainienne, s’empresse de corriger le tir et se rend à Kiev accompagné du Secrétaire à la défense pour apaiser le courroux du président et, puisque l’occasion s’y prête, discuter de livraison d’armes, (6) la visite coïncidant au jour près avec la réélection de monsieur Macron au second tour de la présidentielle — le président français ayant pris traditionnellement ses distances par rapport aux visées étasuniennes en Europe. On aurait espéré que la diplomatie étasunienne soit avisée au mieux de convaincre le président ukrainien que son approche misant sur une résistance extrêmement coûteuse en pertes humaines sans avoir la capacité militaire de soutenir ses objectifs de défense contre la force de frappe de la Russie ne peut que mener son pays plus avant sur la voie de la catastrophe humaine et du gouffre économique en droite ligne vers de la destruction totale.

On se souvient que le nouveau Secrétaire d’État des USA, un chaud partisan de l’interventionnisme étasunien, (7) déclarait dès son entrée en fonction, en 2021, que l’ennemi numéro un des USA n’est dorénavant plus la Chine, mais plutôt la Russie. Il ne fait aucun doute que l’ambitieux diplomate soit déterminé à entretenir cette idée jusque dans ses conséquences les plus néfastes pour l’Ukraine et la paix dans le monde. La leader des Démocrates à la Chambre des représentants l’a suivi en peu de temps a Kiev où elle est venue placer la cerise sur le gâteau en mettant sur la table des enchères 33 billions US en aide en grande partie militaire, lors d’une visite éclair à la tête d’une délégation du Congrès en Ukraine sous les yeux d’une Europe médusée.

Fidèle à sa tradition coloniale, l’Angleterre serait, de son côté, déjà occupée à ourdir un plan en vue d’aider tactiquement l’Ukraine à mener des attaques sur le territoire russe, comme le laissent entendre les déclarations de ministres britanniques rapportées par la BBC. Le président de l’Ukraine s’enfonce de plus en plus dans le bourbier que les puissances occidentales lui ont préparé et qu’elles entretiennent de manière à ce que la puissance militaire russe s’y enlise en espérant en tirer des avantages.

Les efforts de l’heure que le journalisme critique met à renforcer dans l’opinion le rôle de tous les intervenants impliqués dans le conflit par des analyses de fond provenant de médias européens (français, en particulier) — reprises de manière plus approfondie par le livre — ne peuvent que contribuer à une meilleure compréhension des enjeux et, faut-il espérer, faire avancer les efforts de paix. Au rythme où paraissent les ouvrages autour de la crise ukrainienne et à la place que des médias libres accordent à la réflexion sur l’Europe et à l’intervention étasunienne, laquelle ne date pas d’hier, (8) tout laisse croire, à l’importance que prend cette tendance dans l’espace public, que le message est entendu dans les coulisses du pouvoir européen même si rien de tel ne transparait, pour le moment, dans le discours politique. Le président français a déjà montré, bien que tardivement, des velléités de rapprochement avec la Russie même après la vague des sanctions.

La France a surtout contribué par le passé à créer une ouverture dans ses rapports à la Russie alors que Gorbatchev choisissait la tribune de la République pour défendre l’idée d’un nouveau plateau européen où la Russie serait partie prenante. Ressusciter ce projet de rapprochement pourrait s’avérer long et fastidieux dans la situation qui prévaut des deux côtés de l’Atlantique. La plupart des spécialistes se demandant s’il n’est pas trop tard. (9).

La perspective d’une solution au conflit ukrainien axé sur la participation de l’Europe par l’Europe a donc une apparence de déjà-vu, offrant de plus une avenue prometteuse pour une Europe dorénavant mieux positionnée collectivement en vue de faire valoir ses intérêts auprès de son puissant partenaire de ce côté-ci de l’Atlantique, ne permettant rien de moins que d’envisager maintenant ce qui était impossible il y a seulement une trentaine d’années. Le Brexit pourrait faire la différence cette fois pour une Europe de vision plus continentaliste. En saisira-t-on l’occasion favorable ? Les politiciens européens semblent peu enclins à considérer même la pertinence de cette initiative que les géopoliticiens placent au centre des intérêts de l’Europe même si on en souligne les difficultés d’implantation qu’il faudrait surmonter. La voie qui s’offre dorénavant avec plus de clarté que par le passé s’appuie pourtant sur un débat qui date des années 90, lequel est en train de resurgir comme une voie incontournable dans la foulée de la crise ukrainienne. Elle se construit autour d’un groupe de trois ordres structurants d’idées :

1) les répercussions du découpage du bloc soviétique à partir des années 1990, et ses conséquences dans la reconfiguration du nouvel ordre géopolitique en découlant ;

2) les liens économiques maintenant devenus incontournables entre l’Europe et la Russie, et l’idée d’y greffer une planification fondée sur des ententes garantissant la sécurité réciproque ; et

3) une solution à long terme étayée de garanties faisant partie intégrante d’une entente bilatérale Europe de l’Ouest et Russie, reprise des années 1990, mais dans un nouveau contexte européen sans la Grande-Bretagne.

Notes

[1] France 24 (03/10/2016 – 17/01/2019).

2 Répété avec emphase par le Secrétaire à la défense des USA lors de son passage à Kiev.

3 NDTV et Quint News, 21/04/2022.

4 Le Monde, 21/03/2022.

5 Libération, 23/04/2022.

6 Cf. AFP in Le Devoir, 23/04/2022.

7 Ouest-France avec AFP, 24/11/2020

8 Entendu sur Europe 1 (2022), par exemple : « Les États-Unis mènent le jeu et c’est l’Europe qui paie... Les USA n’ont rien à perdre ».

9 Cf. Gabriel Galice (2022).

------------

L'auteur est chercheur en résidence à l’université d’état Kalamandalam du Kérala (Inde) et auteur d’un ouvrage critique portant sur les travaux d’ethnologie du début du 20e siècle en Russie.

3 mai 2022