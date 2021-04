Algérie. À propos de la condamnation de Saïd Djabelkhir : la liberté commence où l’ignorance finit. Victor Hugo (Océan)

Saïd Djabelkhir, un chercheur et islamologue algérien, a été condamné hier, 22 avril 2021, à une peine honteuse et indigne de 3 ans de prison ferme. Il est accusé, par sept « avocats » et un « universitaire », d’avoir « offensé les préceptes de l'islam, ses rites et son Prophète ». Son principal « crime » est d’avoir critiqué le mariage des filles pré-pubères, toujours en vigueur dans certaines sociétés musulmanes, attribuées faussement aux rites de l’islam. Il a aussi « osé » écrire que le sacrifice du mouton est une tradition qui existait bien avant l’islam!

La loi algérienne punit de trois à cinq ans d'emprisonnement et/ou d'une amende de 500 à 1000 dinars dollars "quiconque offense le Prophète ou dénigre les préceptes de l'islam, que ce soit par voie d'écrit, de dessin, de déclaration ou tout autre moyen".

La condamnation de Said Jabelkhir est une véritable inquisition qui s’installe progressivement y compris dans des pays historiquement progressistes comme l’Algérie. Elle prouve qu’un nombre important des juges de ces pays ont une orientation idéologique islamiste. Ils appliquent les dispositions d’une CHARIA, une loi prétendument islamique, en essayant de la justifier par des articles du Code pénal. Elle confirme le règne du ridicule et de l'absurde depuis l’assassinat en Égypte du grand penseur égyptien Farag Fouda en 1992 (en se référant à une fatwa d'Al-Azhar l’accusant de blasphème) et la condamnation de Nasr Hamed Abou Zeid en 1995 à se séparer de sa femme pour apostasie. Ces condamnations scandaleuses prouvent que des brèches ont été ouvertes pour chasser tous les esprits libres dans le monde islamique, considérés hérétiques aux yeux des défenseurs autoproclamés de Dieu!

Faut-il aussi rappeler que les accusateurs de Said Jabelkhir avaient déposé leur plainte en janvier 2020, soit quelques jours après que le l’islamologue eut affirmé sur une chaîne locale que le Coran autorise le croyant de ne pas observer le jeûne du mois du ramadan. Le verset S2-184 autorise en effet de se disperser de cette obligation à condition de nourrir un pauvre pour chaque jour non-jeûné. Mais le dire est évidemment un blasphème pour les fanatiques incapables de lire le Coran avec leur propre cerveau.

Cette malheureuse histoire, indigne d’une Algérie qui se veut moderne et progressiste, me rappelle les vers suivants du plus grand poète arabe de tous les temps Abou Taieb Al-Moutannabi (915-965) qui avait écrit :

L’homme d’esprit trime dans le bien-être

et l’ignorant se délecte dans la peine

La pauvreté intellectuelle exprimée par l’ignorant étêté

Me rappelle celle du baudet qui aspire au mors alors qu’il n’a pas de tête

ذو العَقْلِ يشْقَى في النَّعيمِ بِعقْلِهِ

وأخُو الْجَهَالَةِ في الشَّقاوَةِ يَنْعَمُ

فــقْرُ الْجهُولٍ بِلا رأْسٍ إلَى أَدَبٍ

فقْرُ الْحِمَارِ بلا رَأْسٍ إِلى رصَنِ

23 avril 2021