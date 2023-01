Le Liban : un pays où le français est bien plus qu'une langue

Nous crions depuis un moment haut et fort notre désolation concernant l’envahissement de l’anglais même en France. L’année dernière déjà, j’ai demandé la parole à l’université de Bordeaux pour dire que j’ai été scandalisé en tant que professeur en didactique du français à la faculté de pédagogie à l’Université Libanaise en écoutant un des conférenciers français tenir plus que la moitié de son discours en anglais en plus d’un diaporama en anglais. Comme si le savoir se transmet désormais en anglais exclusivement.