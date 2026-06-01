Afghanistan : le silence ne vaut pas consentement au mariage des enfants, fustige un comité de l’ONU

Des experts indépendants des Nations Unies ont condamné, lundi, les autorités de facto de l’Afghanistan, déplorant l’adoption d’un nouveau décret qui légitime le mariage des enfants et assimile le silence d’une fille à un consentement, qualifiant cette mesure de violation grave et systématique du droit international relatif aux droits de l’homme.



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